FT: Росія розглядає можливість направлення озброєних морських патрулів для захисту “тіньового флоту”

Росія розглядає можливість направлення озброєних морських патрулів для захисту своїх суден після атак на так званий «тіньовий флот» нафтових танкерів і може озброїти самі судна, заявив високопоставлений помічник Володимира Путіна.

Як пише Financial Times, Микола Патрушев, давній соратник російського президента і голова Морської колегії Росії, заявив, що Москва може розгорнути «мобільні вогневі групи» для захисту танкерів під російським прапором, а також застосувати «спеціальні засоби оборони» на борту суден.

Коментарі Патрушева, опубліковані в інтерв’ю в середу газетою «Коммерсант», відображають рішучість Росії протистояти ймовірним українським атакам на її судна. Так званий «тіньовий флот» Москва використовує для обходу західних санкцій після вторгнення в Україну у 2022 році.

Кремль звинуватив Україну в підпалі російського танкера зі зрідженим природним газом Arctic Metagaz під російським прапором унаслідок атаки безпілотних морських дронів біля узбережжя Лівії на початку цього місяця. Київ узяв на себе відповідальність за атаку на нафтовий танкер Qendil у Середземному морі в грудні, а також за кілька суден у Чорному морі.

Україна посилила атаки на судна «тіньового флоту» минулого року, але з грудня публічно не заявляла про нові удари. Підтверджені атаки здебільшого відбувалися в Чорному морі, де українські морські дрони також неодноразово вражали російські військові кораблі.

Патрушев заявив, що «третьорядні морські держави» розпочали «безпрецедентну кампанію» проти перевезень із російських портів, що вимагає відповіді.

Він зазначив, що Москва перевірятиме судна, які заходять у її порти з-за кордону, і вживатиме заходів для посилення контролю за експортними вантажами «в інтересах Росії».

Москва відстежує всі морські перевезення в режимі реального часу, щоб запобігти атакам, і може залучити військово-морські сили для посилення захисту цивільних суден, сказав Патрушев.

«Ми дедалі частіше відзначаємо, що політичні, дипломатичні та правові заходи часто не здатні зупинити західну кампанію проти російського судноплавства», — сказав він. «У разі появи нових загроз на морі з боку європейських країн ми розробимо нові заходи».

Патрушев, який близький до Путіна ще з часів їхньої роботи в КДБ, також дав зрозуміти, що Росія може взяти «тіньовий флот» під свій відкритий контроль.

Судна цього флоту історично ходили під прапорами третіх країн і використовували інші методи маскування, зокрема підміну GPS-сигналів, щоб обходити західні санкції проти експорту російської нафти.

Однак останнім часом дедалі більше з них переходять під російський прапор, оскільки західні органи влади посилюють тиск на країни прапора, намагаючись обмежити діяльність цього флоту.

«Росії передусім необхідно мати власний потенціал для морських перевезень — флот, суднобудування та ремонтні потужності, портову інфраструктуру, операції, страхування тощо», — сказав Патрушев.

«Однією з найшкідливіших ілюзій була думка, що нам не потрібен національний торговельний флот і що ми завжди можемо знайти сумнівні способи заощадити, використовуючи “зручний прапор”», — додав він. «Ми й надалі залишатимемося частиною світової морської економіки та працюватимемо з зацікавленими партнерами, але лише на взаємовигідних умовах».

Коментарі Патрушева також виглядають частковою відповіддю на заяву Дональда Трампа про готовність направити військово-морські ескортні сили США для супроводу нафтових танкерів, які намагаються обійти іранську блокаду Ормузької протоки.

За словами обізнаних джерел, Кремль передавав Ірану розвідувальні дані для наведення, включно з інформацією про розташування військових об’єктів США на Близькому Сході, у спосіб, подібний до того, як США діляться розвідданими щодо російських цілей в Україні.

Путін загалом утримувався від прямої критики війни президента США проти Ірану і запропонував виступити посередником між Тегераном, давнім союзником Росії, та Вашингтоном під час телефонної розмови з Трампом минулого тижня.

Однак Патрушев назвав цей конфлікт «трагедією», яка «відкине існуючу систему світової торгівлі та економічних відносин на роки назад» і «не має жодного виправдання чи об’єктивних причин».

«По суті, операція “Епічна лють” перекроює світовий енергетичний ринок і руйнує морську логістику», — сказав він. «І в цій люті немає нічого епічного — натомість світ спостерігає трагедію з непередбачуваними гуманітарними та економічними наслідками».

Попри те, що зростання цін на нафту через війну принесло Росії до $150 млн додаткових експортних доходів на день, Патрушев зазначив, що ці вигоди є тимчасовими і поступаються ризикам шкоди для давніх партнерів на Близькому Сході.

Водночас рішення США дозволити транспортування санкційної російської нафти до Індії для стабілізації цін продемонструвало зростаючий розрив між санкційними режимами Європи та США, а також прагнення влади посилити боротьбу з діяльністю «тіньового флоту».

Девід Танненбаум, директор Blackstone Compliance, заявив, що рішення США є «божевільним» і «заохочуватиме» діяльність суден «тіньового флоту».