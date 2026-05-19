Christie’s за один вечір продав мистецтва на $1,1 млрд після реклами з Ніколь Кідман

Аукціонний дім Christie’s за один вечір продав творів мистецтва більш ніж на $1,1 млрд у Нью-Йорку. Під час торгів були встановлені нові рекорди для робіт Джексона Поллока, Константіна Бранкузі та Марка Ротко.

Про це повідомляє CNN.

Основною частиною аукціону став продаж 16 робіт із колекції покійного медіамагната С.І. Ньюхауса — власника Condé Nast та великої мережі американських медіа.

Для промокампанії Christie’s уперше залучив голлівудську акторку Ніколь Кідман. Вона знялася у відео з роботою Бранкузі “Danaïde”, яке було натхненне сюрреалістичним фільмом Ман Рея 1930-х років.

Скульптура “Danaïde” була продана за $107,6 млн з урахуванням комісій і встановила новий аукціонний рекорд для Бранкузі.

«Данаїди» засновані на грецькому міфі про дочок Даная, приречених вічно носити воду в решетах. Модерністська інтерпретація Бранкузі стала однією з головних зірок вечора Картина Ротко «№ 15 (Два зелених і червона смуга)» встановила новий рекорд для цього художника на вечірніх торгах Christie’s, присвячених мистецтву 20 століття. Ця картина була однією з трьох робіт, представлених із колекції Агнес Гунд Ціна картини Джексона Поллока злетіла до небес після продажу твору «Номер 7А, 1948» Фото: Christie’s

Ще дорожче пішла робота американського художника-абстракціоніста Джексона Поллока — її продали за $181,2 млн, що стало найдорожчим лотом вечора та новим рекордом для художника.

У матеріалі CNN зазначається, що попередній рекорд Поллока становив $61,2 млн і був встановлений у 2021 році.

Серед інших художників, чиї роботи були представлені на аукціоні, — Пабло Пікассо, Анрі Матісс, Енді Воргол, Жоан Міро та Роберт Раушенберг.

Окремо Christie’s продав три роботи з колекції колишньої президентки Музею сучасного мистецтва Нью-Йорка Агнес Гунд, зокрема картину Марка Ротко, яка встановила новий рекорд художника — $98,4 млн.

За даними CNN, інтерес до дорогого мистецтва зріс після кількох складних років для аукціонного ринку на тлі економічної нестабільності.

Перед аукціоном роботи в Christie’s переглянули рекордні 20 тисяч відвідувачів.