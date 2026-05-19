        “Більше зберігаємо позицій, більше завдаємо уражень” — Зеленський повідомив про зміни в динаміці на користь України

        Сергій Бордовський
        19 Травня 2026 19:35
        Президент Володимир Зеленський / Фото: ОПУ
        Президент Володимир Зеленський / Фото: ОПУ

        Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує розвивати далекобійні удари по території Росії після “сили”, яку вони продемонстрували у травні. Також глава держави повідомив про покращення ситуації на фронті та підготовку до повернення в Україну останків історичних діячів.

        Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

        За словами президента, він заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та Генерального штабу щодо ситуації на фронті.

        “Цей місяць дав зміни в динаміці на нашу користь, на користь України: більше зберігаємо позицій, більше завдаємо уражень”, — заявив Зеленський.

        Президент також наголосив на ефективності “далекобійних санкцій проти Росії” та повідомив, що затвердив плани української далекобійності на червень.

        “Маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали силу в травні”, — сказав глава держави.

        Окремо Зеленський повідомив, що Україна збільшуватиме постачання у війська безпілотників, наземних роботизованих комплексів та окреме фінансування бойових бригад.

        Президент також заявив про активну дипломатичну роботу України на травень-червень, зокрема щодо відносин із новою владою Угорщини та Грузією.

        “Україна зацікавлена в нормальних добросусідських відносинах, у повноцінній співпраці”, — зазначив він.

        За словами Зеленського, Україна продовжує роботу над європейською інтеграцією та готова до відкриття нових кластерів у переговорах щодо вступу до ЄС.

        Окрему частину звернення президент присвятив поверненню в Україну історичних діячів, похованих за кордоном.

        Зеленський повідомив, що розпочався процес перепоховання в Україні полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. Також готуються рішення щодо повернення останків полковника Євгена Коновальця та інших історичних постатей.

        “Український народ заслуговує на свою історичну памʼять, і цю справжню памʼять ми зміцнюємо”, — заявив президент.


