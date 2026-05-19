“Більше зберігаємо позицій, більше завдаємо уражень” — Зеленський повідомив про зміни в динаміці на користь України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує розвивати далекобійні удари по території Росії після “сили”, яку вони продемонстрували у травні. Також глава держави повідомив про покращення ситуації на фронті та підготовку до повернення в Україну останків історичних діячів.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

За словами президента, він заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та Генерального штабу щодо ситуації на фронті.

Реклама

Реклама

“Цей місяць дав зміни в динаміці на нашу користь, на користь України: більше зберігаємо позицій, більше завдаємо уражень”, — заявив Зеленський.

Президент також наголосив на ефективності “далекобійних санкцій проти Росії” та повідомив, що затвердив плани української далекобійності на червень.

“Маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали силу в травні”, — сказав глава держави.

Окремо Зеленський повідомив, що Україна збільшуватиме постачання у війська безпілотників, наземних роботизованих комплексів та окреме фінансування бойових бригад.

Президент також заявив про активну дипломатичну роботу України на травень-червень, зокрема щодо відносин із новою владою Угорщини та Грузією.

“Україна зацікавлена в нормальних добросусідських відносинах, у повноцінній співпраці”, — зазначив він.

За словами Зеленського, Україна продовжує роботу над європейською інтеграцією та готова до відкриття нових кластерів у переговорах щодо вступу до ЄС.

Окрему частину звернення президент присвятив поверненню в Україну історичних діячів, похованих за кордоном.

Зеленський повідомив, що розпочався процес перепоховання в Україні полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. Також готуються рішення щодо повернення останків полковника Євгена Коновальця та інших історичних постатей.

“Український народ заслуговує на свою історичну памʼять, і цю справжню памʼять ми зміцнюємо”, — заявив президент.