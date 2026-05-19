Українці зможуть онлайн перевіряти заборону на виїзд за кордон — ДПСУ

Державна прикордонна служба України запустила новий сервіс “Особистий кабінет”, який дозволяє громадянам онлайн перевіряти наявність тимчасових обмежень на виїзд за кордон. Сервіс працює цілодобово та доступний із будь-якого пристрою.

Про це повідомила ДПСУ.

У відомстві уточнили, що сервіс стосується тимчасових обмежень, накладених судом або виконавчою службою, зокрема через аліменти, штрафи чи інші борги.

Реклама

Реклама

Водночас у ДПСУ наголосили, що обмеження, пов’язані з воєнним станом для чоловіків віком від 18 до 60 років та інших категорій громадян, у “Особистому кабінеті” не відображаються та перевіряються за окремими правилами.

Для користування сервісом потрібно пройти реєстрацію через електронний підпис id.gov.ua, Дія.Підпис, BankID або КЕП.

Після авторизації система автоматично перевіряє дані у базах ДПСУ та показує результат у реальному часі — “Обмежень немає” або “Є тимчасове обмеження”.

У прикордонній службі запевнили, що всі персональні дані захищені відповідно до закону “Про захист персональних даних”.

Сервіс доступний цілодобово зі смартфона, планшета або комп’ютера.