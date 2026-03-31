Жінку затримали під час спроби вивезти українок за кордон для сексуальної експлуатації

Правоохоронці викрили схему торгівлі людьми, організовану 34-річною мешканкою Прилук, яка під виглядом працевлаштування за кордоном вербувала жінок для сексуальної експлуатації. Про це повідомили в Державна прикордонна служба України.

За даними слідства, зловмисниця знаходила жінок у скрутному фінансовому становищі та обіцяла їм високооплачувану роботу в Європі в «масажних салонах» із заробітком до 4000 євро, житлом і документами.

Насправді вона готувала потерпілих до сексуальної експлуатації. Для встановлення контролю організовувала косметологічні процедури та фотосесії, після чого створювала штучні борги, які жінки мали «відпрацьовувати» за кордоном. Отримані фото використовували для розміщення на спеціально створених сайтах.

Реклама

Реклама

Прикордонники зупинили автомобіль, у якому фігурантка намагалася вивезти трьох жінок за межі України. Її затримали.

Під час обшуків правоохоронці вилучили гранати із запалами, набої, гроші, банківські картки, мобільні телефони та автомобіль. Усі речові докази направлено на експертизу.

Досудове розслідування триває. Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі.