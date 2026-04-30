Чорногорія виходить на фінальний етап вступу до Євросоюзу

Чорногорія зробила ще один крок до членства в Європейському Союзі: країни ЄС погодилися розпочати підготовку угоди про приєднання, що відкриває фінальний етап переговорів. Влада країни розраховує завершити процес і стати членом блоку у 2028 році.

Про це повідомляє EuroNews.

Цього тижня посли всіх держав-членів ЄС вирішили створити спеціальну робочу групу для розробки проєкту угоди про вступ Чорногорії. Президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав це «ключовою віхою» та «великим кроком» на шляху до членства.

Міністерка з європейських справ Чорногорії Майда Горчевич заявила під час засідання Спільного консультативного комітету в Подгориці, що підготовка угоди разом із закриттям переговорних розділів означає «фінальний етап чотирнадцятирічного марафону» на шляху до ЄС.

Заступник голови делегації ЄС у Чорногорії Ріккардо Серрі наголосив, що країна має «історичну можливість» завершити процес вступу, однак подальший прогрес залежить від впровадження конкретних реформ найближчими місяцями.

Чорногорія є кандидатом на вступ до ЄС із 2010 року та разом з Албанією вважається одним із головних претендентів на розширення після приєднання Хорватії у 2013 році. Попри те, що країна не входить до єврозони, вона односторонньо використовує євро як валюту.

Переговори тривають близько 14 років. Наразі Чорногорія завершила переговори щодо 14 із 35 тематичних блоків, які охоплюють різні сфери — від оподаткування до екологічної політики.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що «місце Чорногорії в ЄС вже набуває реальних обрисів», а також зазначила, що цей процес дозволяє врахувати досвід попередніх розширень і посилити механізми захисту верховенства права та фундаментальних цінностей.