“Історія іграшок 5”, новий Спілберг і повернення “Дуже страшного кіно”: головні кінопрем’єри червня

У червні на глядачів чекають одразу кілька великих прем’єр — від нового фантастичного епосу Стівена Спілберга та повернення культової франшизи «Історія іграшок» до романтичної комедії з Дженніфер Лопес і нового фільму про Робін Гуда. BBC склала список десяти найцікавіших стрічок місяця.

Серед головних релізів червня BBC виділяє фантастичний екшн «Володарі Всесвіту» (Masters of the Universe), який повертає на великі екрани легендарного Хі-Мена. Головні ролі у новій версії виконали Ніколас Голіцин, Ідріс Ельба та Джаред Лето.

Також у червні відбудеться повернення пародійної франшизи «Дуже страшне кіно». У шостій частині знову з’являться Анна Фаріс, Реджина Голл та брати Веянс, які стояли біля витоків серії понад два десятиліття тому.

Для шанувальників романтичних комедій Netflix підготував прем’єру фільму «Службовий роман» (Office Romance). Дженніфер Лопес зіграла керівницю авіакомпанії, яка закохується у корпоративного юриста. Реліз стрічки запланований на 5 червня.

Однією з найочікуваніших прем’єр місяця стане новий фільм Стівена Спілберга «День істини» (Disclosure Day). У стрічці режисер повертається до своєї улюбленої теми контактів людства з позаземними цивілізаціями. Головні ролі виконали Джош О’Коннор, Емілі Блант, Колін Ферт і Колман Домінго.

Шанувальники анімації отримають продовження культової франшизи Pixar — «Історія іграшок 5» (Toy Story 5). У новому фільмі Вуді, Базз Лайтер та їхні друзі зіткнуться з викликами цифрової епохи, де головними конкурентами іграшок стали планшети та смартфони.

Серед найгучніших драматичних релізів червня BBC також називає «Смерть Робін Гуда» (The Death of Robin Hood). У цій похмурій версії легенди Г’ю Джекман грає постарілого Робін Гуда, який переосмислює своє минуле.

До списку також увійшла незалежна драма «Секрет Медді» (Maddie’s Secret), супергеройський блокбастер «Супергьорл» (Supergirl), документально-комедійний фільм «Диваки: Найкраще і останнє» (Jackass: Best and Last) та романтична комедія «Сусіди зверху» (The Invite) з Пенелопою Крус і Едвардом Нортоном.