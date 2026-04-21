Помер актор серіалів “Дні нашого життя” та “Район Мелроуз” Патрік Малдун

У США помер актор Патрік Малдун, відомий ролями у серіалах “Дні нашого життя” та “Район Мелроуз”. Йому було 57 років.

Про це повідомляє видання Variety.

Актор Патрік Малдун помер у неділю, 19 квітня, що підтвердив його менеджер. За попередніми даними, причиною смерті став серцевий напад — парамедиків викликали після того, як дівчина актора знайшла його без свідомості в будинку в Беверлі-Гіллз.

З 1992 по 1995 рік Патрік Малдун виконував роль Остіна Ріда у денній мильній опері “Дні нашого життя”. У 2011–2012 роках він повернувся до серіалу, щоб знову зіграти цього персонажа.

У 1991 році актор також мав повторювану роль Джеффрі Гантера в підлітковому серіалі “Врятовані дзвінком”. У 1995–1996 роках він знімався у серіалі “Район Мелроуз”, де грав антагоніста Річарда Гарта.

У 1997 році Малдун зіграв роль Зандера Баркалоу у фільмі “Зоряний десант” режисера Пола Верховена.

Окрім акторської кар’єри, він працював продюсером і був причетний до створення фільмів “Племена Палос-Вердес”, “Кримінальні боси”, “Марлоу”, “Холодний розрахунок”, “Жах” і “Покидьки” через свою компанію Storyboard Productions. Він також мав стати продюсером фільму “Тарган” за участю Кріса Гемсворта, зйомки якого тривають в Австралії.

Його останньою акторською роботою стала роль у кримінальному трилері “Брудні руки” за участю Деніз Річардс і Майкла Біча. Прем’єра стрічки запланована на кінець цього місяця.

Колега Малдуна по серіалу “Дні нашого життя” Елісон Свіні зазначила, що він був талановитою та доброю людиною, яку дуже не вистачатиме.

У Патріка Малдуна залишилися цивільна дружина Міріам Ротбарт, батьки Діанна і Патрік Малдун-старший, сестра Шана з чоловіком Ахметом Заппою, а також племінники.