Помер засновник CNN Тед Тернер

У США у віці 87 років помер засновник CNN, медіамагнат і філантроп Тед Тернер. Він помер мирно у колі родини.

Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву Turner Enterprises. У компанії зазначили, що Тернер помер у середу.

Тед Тернер став одним із найвпливовіших медіаменеджерів XX століття та заснував CNN — перший у світі цілодобовий новинний телеканал, який змінив підхід до телевізійних новин.

У 1980 році CNN вперше вийшов в ефір і згодом став глобальною мережею. Особливу роль канал відіграв під час війни в Перській затоці у 1990 році, коли світ уперше спостерігав за війною у прямому ефірі.

У 1991 році журнал Time назвав Тернера «Людиною року» за вплив на світові події та розвиток глобального телебачення.

Окрім CNN, Тернер створив низку інших медіапроєктів, серед яких TNT, Cartoon Network і Turner Classic Movies. Він також володів бейсбольною командою Atlanta Braves та баскетбольним клубом Atlanta Hawks.

Тернер був відомий не лише як медіаменеджер, а й як філантроп та природоохоронець. У 1997 році він пообіцяв передати 1 млрд доларів Організації Об’єднаних Націй та заснував United Nations Foundation.

Також він активно займався збереженням природи, володів великими земельними угіддями у США та сприяв відновленню популяції бізонів.

У 2018 році Тернер повідомив, що страждає на деменцію з тільцями Леві — прогресуюче захворювання мозку. На початку 2025 року його госпіталізували з пневмонією, після чого він проходив реабілітацію.

У Тернера залишилися п’ятеро дітей, 14 онуків і двоє правнуків.