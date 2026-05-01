        Помер легендарний художник Ґеорґ Базеліц

        Сергій Бордовський
        1 Травня 2026 11:30
        ҐеорҐ Базеліц на виставці картин, Мюнхен 2023 / Фото: Felix Hörhager/dpa/picture alliance
        Німецький художник і скульптор Ґеорґ Базеліц помер у віці 88 років. Його смерть підтвердила майстерня митця.

        Як повідомляє DW, Базеліц, справжнє ім’я якого Ганс-Ґеорґ Керн, помер 30 квітня.

        Художник народився в саксонському Дойчбазеліці, звідки й узяв свій псевдонім. У молодості він переїхав до Західного Берліна, де привернув увагу провокаційними роботами.

        У 1963 році два його полотна із сексуальною символікою конфіскували з виставки в берлінській галереї, проти митця відкрили кримінальну справу, яку згодом закрили.

        Базеліц відомий своїми перевернутими картинами, що стали його фірмовим стилем. У роботах він часто звертався до тем німецької історії та наслідків війни.

        У 1980-х роках він став одним із найбільш високооплачуваних німецьких художників поряд із Ґергардом Ріхтером і Ансельмом Кіфером. У 2004 році Базеліц отримав премію Praemium Imperiale.

        Митець мав репутацію провокатора і робив резонансні заяви, зокрема щодо ролі жінок у мистецтві та політики.


