Помер легендарний художник Ґеорґ Базеліц

Німецький художник і скульптор Ґеорґ Базеліц помер у віці 88 років. Його смерть підтвердила майстерня митця.

Як повідомляє DW, Базеліц, справжнє ім’я якого Ганс-Ґеорґ Керн, помер 30 квітня.

Художник народився в саксонському Дойчбазеліці, звідки й узяв свій псевдонім. У молодості він переїхав до Західного Берліна, де привернув увагу провокаційними роботами.

Реклама

Реклама

У 1963 році два його полотна із сексуальною символікою конфіскували з виставки в берлінській галереї, проти митця відкрили кримінальну справу, яку згодом закрили.

Базеліц відомий своїми перевернутими картинами, що стали його фірмовим стилем. У роботах він часто звертався до тем німецької історії та наслідків війни.

Фото: picture-alliance/dpa/A. Merola

У 1980-х роках він став одним із найбільш високооплачуваних німецьких художників поряд із Ґергардом Ріхтером і Ансельмом Кіфером. У 2004 році Базеліц отримав премію Praemium Imperiale.

Митець мав репутацію провокатора і робив резонансні заяви, зокрема щодо ролі жінок у мистецтві та політики.