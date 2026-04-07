Пішов із життя Мірча Луческу — один із найтитулованіших тренерів в історії футболу

У Румунії на 81-му році життя помер Мірча Луческу — один із найвідоміших і найтитулованіших тренерів у світовому футболі. Про його смерть повідомило видання gsp.ro з посиланням на лікарню швидкої допомоги в Бухаресті.

Мірча Луческу помер 7 квітня 2026 року у віці 80 років. За даними видання, смерть констатували близько 20:30 у Бухарестській університетській лікарні швидкої допомоги.

Луческу госпіталізували 29 березня після того, як він знепритомнів на тренуванні збірної Румунії. У лікарні йому встановили дефібрилятор, однак пізніше він переніс інфаркт, а згодом, після важких аритмій, був переведений до реанімації, де перебував у комі.

Реклама

Реклама

Мірча Луческу був одним із найтитулованіших румунських тренерів і футболістів та першим тренером, який вивів збірну Румунії на чемпіонат Європи у 1984 році.

Кар’єра Луческу як футболіста була тісно пов’язана з «Динамо» Бухарест, у складі якого він виграв сім чемпіонських титулів і Кубок Румунії. Пізніше він став тренером і працював, зокрема, в «Корвінулі», збірній Румунії, «Динамо» Бухарест, «Пізі», «Брешії», «Реджані», «Рапіді», «Інтері», «Галатасараї», «Бешикташі», «Шахтарі», «Зеніті», збірній Туреччини та «Динамо» Київ.

Саме з «Шахтарем» Мірча Луческу здобув найбільші успіхи на клубному рівні. На чолі донецького клубу він виграв вісім чемпіонатів України, шість Кубків України, сім Суперкубків України та Кубок УЄФА у 2009 році.

Мірча Луческу залишається четвертим найтитулованішим тренером в історії світового футболу з 36 трофеями. Наприкінці кар’єри він знову очолив збірну Румунії.

Мірча Луческу народився 29 липня в Бухаресті. У матеріалі gsp.ro його називають одним із символів румунського футболу, людиною, яка сформувала покоління гравців і залишила помітний слід у європейському футболі.