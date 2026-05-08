У Британії заговорили про можливий розпад королівства

У Великій Британії одразу три з чотирьох частин країни можуть уперше опинитися під управлінням партій, які виступають за незалежність. Націоналістичні сили заявили, що результати голосування можуть стати початком кінця багатовікового союзу Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії, повідомляє Reuters.

Перша міністерка Північної Ірландії Мішель О’Нілл із партії Sinn Féin (Шинн Фейн – “Ми самі по собі”) назвала результати виборів у Шотландії та Уельсі «моментом сейсмічних змін». За її словами, це свідчить про поступове завершення епохи управління з Вестмінстера.

У матеріалі зазначається, що націоналісти керують Шотландія з 2007 року, хоча на референдумі 2014 року шотландці проголосували проти незалежності. Попри політичні скандали останніх років, прихильники незалежності змогли зберегти владу після нових виборів.

Водночас в Уелсі партія Plaid Cymru (Плайд Кемри – Партія Уельсу) вперше може стати найбільшою силою у парламенті (Senedd). Це сталося на тлі втрати підтримки правлячою Лейбористською партією прем’єра Кіра Сармера та Консервативною партією.

Автори матеріалу зазначають, що зростання підтримки націоналістів відбувається на тлі невдоволення британців економічною стагнацією, тривалою кризою вартості життя та відчуттям занепаду країни. Водночас партія Reform UK на чолі з Найджелом Фараджем також суттєво посилила позиції в Англії, Шотландії та Уельсі.

Колишній міністр у справах Шотландії Джордж Фулкс заявив, що країна ризикує «увійти уві сні в кінець Сполученого Королівства». На його думку, уряд у Лондоні має запропонувати нову конституційну модель, інакше одна з частин королівства може вийти зі складу держави вже протягом наступного десятиліття.

Попри успіхи націоналістичних партій, швидкого сценарію виходу зі складу Великої Британії наразі немає. У Шотландії влада не має достатньої більшості для нового референдуму, а британські прем’єри раніше неодноразово відмовлялися погоджувати повторне голосування. В Уельсі прихильники незалежності також не планують негайного референдуму.