Росія зосередила 106 тисяч військових на Покровському напрямку — Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що ситуація на фронті залишається складною, а російські війська активізували наступальні дії майже по всій лінії бойового зіткнення.

За словами Сирського, найнапруженішою ділянкою фронту нині є Покровський напрямок, де Росія зосередила близько 106 тисяч військових. Також висока активність окупантів фіксується на Очеретинському, Олександрівському, Куп’янському та Костянтинівському напрямках, а також уздовж державного кордону з РФ.

Головнокомандувач зазначив, що українські військові продовжують зривати плани противника, утримувати позиції та проводити активні дії. Він також наголосив, що присутність українських сил у Курській області РФ зберігається.

Сирський підкреслив, що ключем до успіху є активна оборона та ініціатива на полі бою. За його словами, щодня російська армія втрачає щонайменше тисячу військових убитими та пораненими.

Під час робочої наради за підсумками діяльності ЗСУ у квітні 2026 року Сирський повідомив, що протягом місяця Об’єднана вогнева підтримка виконала понад 64,9 тисячі вогневих завдань. Артилерія ЗСУ за цей час уразила 8,5 тисячі цілей противника, а ракетні підрозділи завдали 74 ударів.

Окремо головнокомандувач заявив про посилення ракетно-дронового тиску на Росію. За його словами, пріоритетними цілями залишаються об’єкти нафтопереробки, транспортування пального, виробництва спецхімії та інші підприємства російського військово-промислового комплексу. У квітні засобами Deep Strike уразили 84 цілі в тилу РФ.

Також Сирський повідомив про підготовку нових пропозицій щодо контрактної служби про поступовий перехід від мобілізаційної до контрактної моделі комплектування армії.

Крім того, за словами головнокомандувача, вже підписано інструкцію щодо обов’язкової заміни військових на передових позиціях не пізніше ніж через два місяці перебування із додатковим місяцем на ротацію.