Сирський: російські війська активізували наступальні дії майже по всій лінії фронту

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч із начальником Штабу оборони Збройних Сил Канади генералом Дженні Каріньян. Під час переговорів сторони обговорили військову допомогу Україні та ситуацію на фронті.

Про це повідомив Олександр Сирський.

Він подякував уряду Канади за підтримку України, зокрема за внески до ініціативи Пріоритетного переліку потреб України, фонду NSATU та участь у Чеській ініціативі. Також відзначено роль Канади в «Коаліції винищувачів» і підготовці українських військовослужбовців.

Головнокомандувач поінформував про поточну ситуацію на лінії бойового зіткнення, зазначивши, що вона залишається складною. За його словами, російські війська активізували наступальні дії майже по всій лінії фронту.

Водночас Сили оборони України роблять ставку на виважене планування, інноваційні рішення та ефективне застосування наявних засобів ураження. Це дозволяє завдавати противнику втрат, які перевищують його можливості з доукомплектування підрозділів.

Сирський також зазначив, що системні удари по російських виробничих об’єктах знижують спроможності протиповітряної оборони РФ, яка вже відчуває дефіцит ракет для протидії українським безпілотникам.

Окремо він подякував канадському народові за підтримку України та співпрацю у сфері оборони і захисту демократичних цінностей.