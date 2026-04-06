Зеленський провів важливу військову нараду

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом щодо ситуації на фронті та подальших дій. Обговорили ключові напрямки боїв і результати далекобійних ударів.

Про це Зеленський повідомив у соцмережі.

За його словами, під час доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Андрія Гнатова обговорили ситуацію на фронті та українські операції.

Зокрема, основна увага була зосереджена на Олександрівському та Покровському напрямках, де російська армія концентрує найбільші зусилля. Водночас українські підрозділи демонструють відчутні результати у знищенні окупантів.

Також обговорили результати далекобійних ударів і відповідні пріоритети. За словами президента, такі дії сприяють скороченню російських доходів, зокрема нафтових, що відчувається на північно-східному та південно-східному напрямках.

Крім того, під час наради було затверджено подальші кроки разом із військовим командуванням.

Зеленський наголосив, що сильні позиції України на фронті та у сфері далекобійності мають посилювати позиції держави в дипломатії та взаємодії з партнерами.

Президент підкреслив, що Україна не лише захищає себе, а й демонструє здатність зміцнювати безпеку інших держав.