У Нідерландах закликали ЄС повернутися до питання російських активів для України

У Нідерландах закликали відновити обговорення використання близько 210 мільярдів євро заморожених російських активів для підтримки України у війні проти Росії. Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатів та посадовців Євросоюзу.

За даними видання, міністр фінансів Нідерландів Елко Гейнен порушив це питання під час закритої зустрічі міністрів фінансів країн ЄС у Брюсселі.

Як зазначає Politico, повернення до теми російських активів може знову спричинити суперечки всередині Євросоюзу через юридичні, політичні та фінансові ризики. Наприкінці минулого року прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер виступав проти використання цих коштів через побоювання, що Бельгія може зіткнутися з претензіями з боку Росії, оскільки значна частина активів зберігається у брюссельському депозитарії Euroclear.

Реклама

Реклама

У матеріалі також зазначається, що занепокоєння щодо використання заморожених російських активів раніше висловлювали Франція, Італія, Мальта та Болгарія. Своєю чергою Європейський центральний банк попереджав, що вилучення російських коштів може підірвати довіру інших держав до єврозони.

Попри погоджений у грудні кредит ЄС на 90 мільярдів євро для України на 2026–2027 роки, Брюссель поки не перерахував Києву жодного євро в межах цієї програми. У Єврокомісії також намагаються залучити додаткове фінансування від Канади, США, Японії та Великої Британії.

За інформацією Politico, країни Північної Європи, зокрема Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія, підтримали ініціативу Нідерландів щодо повернення до дискусії про російські активи.

Водночас у матеріалі наголошується, що оцінки дефіциту бюджету України ґрунтуються на припущенні про завершення війни вже цього року, хоча багато дипломатів не вважають такий сценарій реалістичним.