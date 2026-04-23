90 млрд євро кредиту для України: хто і як повертатиме кошти

Рада ЄС остаточно ухвалила рішення про надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро, який фінансуватиметься за рахунок запозичень на ринках капіталу та підлягатиме погашенню за рахунок репарацій Росії. Виплати можуть розпочатися вже у другому кварталі 2026 року.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, зазначивши, що ухвалений документ є останнім необхідним елементом для запуску фінансування, погодженого лідерами Євросоюзу у грудні 2025 року.

Згідно з рішенням, Єврокомісія залучатиме кошти через запозичення на фінансових ринках, а гарантією виступатиме бюджетний резерв ЄС. При цьому повернення кредиту передбачено за рахунок репарацій, які Росія має сплатити Україні.

Реклама

Реклама

Фінансування надаватиметься у межах умовного механізму, що передбачає дотримання Україною принципів верховенства права та боротьби з корупцією.

Кредит розрахований на покриття бюджетних потреб України та підтримку оборонної промисловості у 2026–2027 роках. Із загальної суми 30 млрд євро спрямують на макрофінансову підтримку, ще 60 млрд — на розвиток оборонних виробничих потужностей, зокрема закупівлю озброєння.

Кошти виділятимуться відповідно до фінансової стратегії України. Зокрема, у 2026 році передбачено доступ до 45 млрд євро: 8,35 млрд через макрофінансову допомогу, 8,35 млрд через Ukraine Facility і 28,3 млрд — на підтримку оборонної промисловості.