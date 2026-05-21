Мерц запропонував надати Україні статус асоційованого члена ЄС: що це означає

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні статус “асоційованого члена” Євросоюзу як проміжний етап на шляху до повноправного вступу.

Про це пише Reuters з посиланням на лист до лідерів ЄС.

Пропозиція передбачає участь українських посадовців у самітах ЄС та зустрічах міністрів без права голосу. Також Мерц запропонував, щоб країни ЄС взяли на себе політичне зобов’язання поширити на Україну положення про взаємну допомогу для створення додаткових гарантій безпеки.

У листі канцлер Німеччини зазначив, що такий формат має допомогти просуванню мирних переговорів щодо завершення війни, розв’язаної Росією. За його словами, це важливо не лише для безпеки України, а й для всього європейського континенту.

Як пише Reuters, європейські посадовці вважають малоймовірним повноправний вступ України до ЄС у найближчі роки, хоча 2027 рік згадувався у 20-пунктному мирному плані, який обговорювали США, Україна та Росія.

Мерц також запропонував надати Україні можливість мати асоційованого єврокомісара без права голосу та представників без права голосу в Європарламенті. При цьому канцлер наголосив, що його ініціатива не повинна вплинути на інші країни-кандидати на вступ до ЄС.

За словами Мерца, він планує обговорити свої пропозиції з іншими європейськими лідерами та домогтися створення окремої робочої групи для опрацювання деталей.