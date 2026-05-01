Кая Каллас: парад без важкої техніки у Москві — ознака втрат РФ на полі бою

Росія зазнає рекордних втрат на полі бою. У ЄС також звернули увагу на відсутність важкої техніки на параді в Москві.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. За її словами, ситуація на фронті свідчить про значні втрати російських військ.

Вона зазначила, що вперше за багато років парад до Дня перемоги в Москві має відбутися без важкої військової техніки, що, за її оцінкою, багато говорить про перебіг війни для Росії.

Каллас також повідомила, що наступного місяця міністри закордонних справ ЄС продовжать обговорення підходу до Росії та того, як найкраще захищати безпекові інтереси Євросоюзу.