У Херсоні російський FPV-дрон атакував поліцейське авто: поранені троє правоохоронців

У Херсоні вночі російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль патрульної поліції. Унаслідок удару троє правоохоронців отримали контузії та поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, атака сталася під час нічного патрулювання міста. Ворожий FPV-дрон влучив у службовий автомобіль екіпажу поліції.

У результаті удару троє поліцейських зазнали контузій і поранень різного ступеня тяжкості.

«Щодня і щоночі, заступаючи на патрулювання, ми усвідомлюємо, що ворог може завдати удару будь-якої миті. Попри постійну небезпеку, поліцейські продовжують виконувати свої обов’язки, рятувати людей та надавати допомогу всім, хто її потребує», — зазначив Білошицький.

Він додав, що життю постраждалих правоохоронців нічого не загрожує.

Наразі поліцейські отримують необхідну медичну допомогу.