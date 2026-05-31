Луганщина під контролем БПЛА: Третій армійський корпус оголосив про операцію за 206 км у тилу окупантів

Батальйон безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади завдав ударів по військовій логістиці російських військ на тимчасово окупованій Луганщині. Під час операції українські дрони дісталися району пункту пропуску «Ізварине», що розташований більш ніж за 205 кілометрів від лінії фронту.

Про це повідомив Третій армійський корпус ЗСУ.

За інформацією військових, під час операції оператори безпілотників уразили бронетехніку противника та склади боєприпасів на окупованій території Луганської області.

У корпусі заявили, що операція стала відповіддю на заяви російської сторони про нібито повне захоплення Луганської області.

«У відповідь на заяви ворога про повне захоплення Луганської області оголошуємо операцію з контролю логістичних маршрутів на Луганщині та Східній Слобожанщині. Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка, Кадіївка — тепер перебувають під контролем БПЛА Третього армійського корпусу», — заявив командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

У Третьому армійському корпусі зазначили, що операцію спланував та очолив командир взводу ударних безпілотників із позивним «Схід», який є уродженцем Луганщини.

Військові нагадали, що у 2022 році він брав участь в обороні Маріуполя, десантувавшись до оточеного міста. Після завершення оборони Маріуполя офіцер самостійно вийшов на підконтрольну Україні територію та згодом отримав звання Героя України.

У корпусі наголосили, що продовжують завдавати ударів по логістичних маршрутах і військовій інфраструктурі російських військ на тимчасово окупованих територіях.