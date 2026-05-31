ВАКС заарештував посадовця ДПСУ та виробника дронів у справі про хабар на $1 млн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи посадовцю Державної прикордонної служби України та власнику компанії з виробництва безпілотників, яких підозрюють у вимаганні 1 млн доларів неправомірної вигоди під час закупівлі дронів для ДПСУ.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За рішенням суду посадовця Адміністрації ДПСУ взяли під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 4 млн грн. Власнику приватної компанії суд також обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 44,262 млн грн.

Реклама

Реклама

За даними слідства, посадовець ДПСУ організував проведення закупівель безпілотних літальних апаратів для прикордонного відомства та нібито визначив умови тендеру таким чином, щоб перемогу здобула підконтрольна його спільнику компанія.

Втім, до участі в закупівлі долучилося інше підприємство, яке запропонувало поставити 270 безпілотних авіаційних комплексів за 825 млн грн. Пізніше компанія знизила свою пропозицію до 760 млн грн і зрештою стала переможцем тендеру.

У САП зазначають, що після цього підозрювані вирішили отримати вигоду від компанії-переможця. За версією слідства, власник компанії з виробництва дронів почав переконувати керівника підприємства-переможця надати хабар за безперешкодне укладення та виконання майбутнього контракту.

Для цього, стверджують правоохоронці, була організована телефонна розмова з представником ДПСУ, щоб переконати співрозмовника, що вимоги погоджені з керівництвом відомства.

За даними слідства, сума неправомірної вигоди становила 1 млн доларів США, що відповідало приблизно 5–10% вартості майбутнього договору. Отримані кошти, як вважають слідчі, планували розподілити між собою та окремими посадовцями ДПСУ.

Посадовцю ДПСУ інкримінують одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Власнику компанії висунуто підозру у пособництві в одержанні неправомірної вигоди за ч. 4 ст. 27 та ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування у справі триває.