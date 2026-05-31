Україна планує фінансово заохочувати повернення 8 млн українців із-за кордону — Сибіга

За межами України через війну наразі перебувають близько 8 мільйонів громадян. Влада вже працює над програмами та фінансовими стимулами для їхнього повернення після покращення безпекової ситуації.

Про це під час виступу у Верховній Раді заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє OBOZ.UA.

За словами міністра, раніше в публічному просторі найчастіше звучала оцінка у 6 мільйонів українців за кордоном, однак актуальні дані свідчать про те, що ця цифра є вищою і сягає приблизно 8 мільйонів осіб.

Сибіга наголосив, що повернення громадян є одним із ключових стратегічних завдань держави на найближчі роки.

«Для нас це справді стає безпековим викликом», — зазначив глава МЗС.

У відомстві підкреслюють, що тривале перебування мільйонів українців за кордоном впливає на ринок праці, демографічну ситуацію та перспективи післявоєнного відновлення країни. Україна вже відчуває нестачу працівників у низці галузей економіки.

За словами міністра, уряд веде переговори з європейськими партнерами щодо механізмів підтримки українців, які вирішать повернутися додому. Серед можливих заходів розглядаються фінансова допомога, компенсація витрат на переїзд, підтримка з орендою житла, працевлаштуванням та адаптацією після повернення.

Як приклад Сибіга навів Швейцарію, де вже діє програма, що передбачає фінансову підтримку українців під час повернення на батьківщину.

Водночас міністр визнав, що головною умовою для масового повернення громадян залишається безпека. Багато українців продовжують перебувати за кордоном через ризик ракетних ударів, війну та невизначеність щодо майбутнього.

У МЗС також звертають увагу, що за роки перебування в Європі значна частина українців інтегрувалася в місцеві громади, вивчила мови та знайшла роботу. Через це деякі європейські країни не зацікавлені у швидкому поверненні українських працівників, які допомагають компенсувати дефіцит кадрів у різних сферах.

За оцінкою української влади, після завершення активної фази війни процес повернення буде поступовим. На рішення людей впливатимуть безпекова ситуація, наявність житла, робочих місць, доступність освіти та загальна стабільність у країні.