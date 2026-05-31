Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ та низки військових об’єктів у РФ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Саратовського нафтопереробного заводу та низки інших військових і логістичних об’єктів на території Росії. На підприємстві після удару виникла масштабна пожежа.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними військових, у ніч на 31 травня підрозділи Сил оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу «Саратовський» у Саратові.

У Генштабі зазначили, що підприємство є одним із ключових нафтопереробних заводів Поволжя та входить до структури компанії «Роснефть». Його проєктна потужність становить близько 7 млн тонн нафти на рік.

Завод виробляє бензин, дизельне паливо та інші нафтопродукти, які, зокрема, використовуються для забезпечення військової логістики російської армії.

Окрім Саратовського НПЗ, Сили оборони уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» в Кіровській області РФ, яка забезпечує перекачування нафти магістральним трубопроводом Сургут – Горький – Полоцьк.

Також під удари потрапили склад паливно-мастильних матеріалів у Матвєєвому Кургані Ростовської області, командно-спостережний пункт у Курській області, пункти управління безпілотниками в районах Калинового та Графовки, а також майстерня БпЛА в окупованому Донецьку.

Крім того, українські військові завдали ударів по районах зосередження особового складу противника в Донецьку та Желанному.

У Генштабі також повідомили про підтвердження результатів попередніх ударів. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із паливом на території морського нафтового терміналу у Феодосії та газового сховища поблизу Єнакієвого на тимчасово окупованій території Донецької області.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним «Мадяр», коментуючи травневі удари по російській нафтопереробній галузі, заявив, що протягом місяця українські безпілотники уразили низку об’єктів нафтової інфраструктури РФ.

За його словами, під ударами опинилися об’єкти в Москві, Саратові, Туапсе, Волгограді, Ярославлі, Новоросійську, Сизрані, Рязані, Самарі, Пермі та інших містах.

«Заколоти золоту нафто-антилопу — головна мета цієї дискотеки, адже кожен барель чорної жижі конвертується у шахеди, калібри та іскандери», — написав Бровді.

За його словами, понад половина уражених об’єктів протягом травня зупиняли роботу або були змушені тимчасово припиняти виробничі процеси.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони й надалі системно працюватимуть над послабленням військово-економічного потенціалу Росії та зниженням її можливостей для продовження агресії проти України.