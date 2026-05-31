День Києва-2026: Кличко разом із військовими взяв участь у благодійному “Пробігу під каштанами”

У неділю, 31 травня, Київ відзначає День міста. Однією з головних подій свята став традиційний благодійний «Пробіг під каштанами», до якого цього року долучився і мер столиці Віталій Кличко.

День Києва традиційно відзначають в останню неділю травня. Свято започаткували у 1982 році під час відзначення 1500-річчя столиці, і відтоді воно стало невід’ємною частиною міського календаря.

У День міста Віталій Кличко взяв участь у традиційному «Пробігу під каштанами». За словами мера, він біг разом із військовослужбовцями Національної гвардії України, Сухопутних військ ЗСУ, рятувальниками ДСНС та цивільними киянами.

«Беру участь у традиційному до Дня народження Києва “Пробігу під каштанами”. Біжу разом з військовослужбовцями Нацгвардії України, Сухопутних військ ЗСУ, рятувальниками ДСНС, цивільними киянами», – повідомив Кличко.

Мер зазначив, що цьогоріч уперше до заходу приєдналася команда Представництва Європейського Союзу в Україні на знак підтримки євроінтеграційного курсу держави.

Забіг має благодійну мету. Кошти, зібрані під час акції, спрямують на придбання відеоларингоскопа для відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Також Кличко привітав мешканців столиці з Днем Києва, наголосивши, що місто вистояло під час російської агресії.

«Київ. Серце України. Місто історії, архітектури, непохитної волі до життя і до свободи. Столиця вистояла. Не зламав ворог Київ, не зламає Україну!» – заявив він.

За словами мера, кияни продовжують підтримувати захисників, працювати та відновлювати місто після ворожих атак.

«Ми любимо свій Київ і всі разом робимо його ще гарнішим. Перемога буде! І над столицею сяятиме сонце мирного дня і мирного свята», – наголосив Кличко.