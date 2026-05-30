Україну накриють дощі та тумани: прогноз погоди на 31 травня

У неділю, 31 травня, в Україні очікується мінлива хмарність та короткочасні дощі в більшості регіонів країни.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За прогнозом синоптиків, невеликі короткочасні дощі пройдуть у багатьох областях. Водночас у північно-східній частині країни, а також на Закарпатті та Прикарпатті опади місцями будуть помірними. У східних областях подекуди можливі грози.

Вночі та вранці на сході й північному сході країни місцями очікується туман.

Вітер переважно північно-західний, швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 4–9 градусів тепла, вдень — від 12 до 17 градусів. У західних областях та на Одещині буде тепліше: вночі 8–13°, вдень 16–21°.

У Київській області та столиці також прогнозують мінливу хмарність і невеликий короткочасний дощ.

У Києві температура вночі становитиме 7–9 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 13–15 градусів. В області вночі очікується 4–9°, вдень — 12–17°.