        Суспільство

        Україну накриють дощі та тумани: прогноз погоди на 31 травня

        Віктор Алєксєєв
        30 Травня 2026 20:59
        читать на русском →
        В ботсаду Фоміна (Київ) зібрана, мабуть, найбільша в Україні колекція видів та сортів роду Рододендрон/Азалія / Фото: Facebook Петро Рековець
        В ботсаду Фоміна (Київ) зібрана, мабуть, найбільша в Україні колекція видів та сортів роду Рододендрон/Азалія / Фото: Facebook Петро Рековець

        У неділю, 31 травня, в Україні очікується мінлива хмарність та короткочасні дощі в більшості регіонів країни.

        Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

        За прогнозом синоптиків, невеликі короткочасні дощі пройдуть у багатьох областях. Водночас у північно-східній частині країни, а також на Закарпатті та Прикарпатті опади місцями будуть помірними. У східних областях подекуди можливі грози.

        Реклама
        Реклама

        Вночі та вранці на сході й північному сході країни місцями очікується туман.

        Вітер переважно північно-західний, швидкістю 5–10 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме 4–9 градусів тепла, вдень — від 12 до 17 градусів. У західних областях та на Одещині буде тепліше: вночі 8–13°, вдень 16–21°.

        У Київській області та столиці також прогнозують мінливу хмарність і невеликий короткочасний дощ.

        У Києві температура вночі становитиме 7–9 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 13–15 градусів. В області вночі очікується 4–9°, вдень — 12–17°.


        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

        Хочете завжди бути в курсі головних подій в Україні — підписуйтесь на наш
        Telegram-канал
        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov