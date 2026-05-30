У Бєлгороді прибрали Харків з алеї міст-побратимів

У російському Бєлгороді на алеї міст-побратимів прибрали згадку про Харків та замінили її китайським містом Дечжоу.

Про це повідомив мер Бєлгорода.

За його словами, таблички з назвами міст на алеї оновили відповідно до чинних побратимських відносин, які має Бєлгород з іншими містами.

Харків замінили китайським містом на алеї побратимів у Бєлгороді

Як раніше повідомляв російський державний портал «Белновости», кожен із елементів алеї символізує місто, з яким Бєлгород пов’язують багаторічні партнерські відносини.

Окрім таблички з назвою китайського міста Дечжоу, на алеї також встановили нову табличку, присвячену Октябрському району Мінська.

Харків в односторонньому порядку розірвав побратимські відносини з Бєлгородом та низкою інших російських міст у травні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.