        У Бєлгороді прибрали Харків з алеї міст-побратимів

        Віктор Алєксєєв
        30 Травня 2026 16:51
        У російському Бєлгороді на алеї міст-побратимів прибрали згадку про Харків та замінили її китайським містом Дечжоу.

        Про це повідомив мер Бєлгорода.

        За його словами, таблички з назвами міст на алеї оновили відповідно до чинних побратимських відносин, які має Бєлгород з іншими містами.

        Харків замінили китайським містом на алеї побратимів у Бєлгороді / Фото: t.me/belgorod01

        Як раніше повідомляв російський державний портал «Белновости», кожен із елементів алеї символізує місто, з яким Бєлгород пов’язують багаторічні партнерські відносини.

        Окрім таблички з назвою китайського міста Дечжоу, на алеї також встановили нову табличку, присвячену Октябрському району Мінська.

        Харків в односторонньому порядку розірвав побратимські відносини з Бєлгородом та низкою інших російських міст у травні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.


