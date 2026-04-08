Замість Гладкова Бєлгородську область може очолити учасник війни проти України

У Бєлгородській області Росії можуть змінити керівника найближчими днями. Серед основних кандидатів називають генерал-майора Олександра Шуваєва, який брав участь у війні проти України.

Телеграм-канал «Пепел Белгород» із посиланням на джерела повідомляє, що замість Вячеслав Гладков, якого можуть відправити у відставку найближчими днями, регіон може очолити Олександр Шуваєв. Наразі він обіймає посаду віцегубернатора Іркутської області. Цю інформацію також підтвердило джерело Новая газета Европа.

За даними «Пепла», призначення може відбутися протягом двох-трьох днів. Власник видання «Абирег» Дмитрий Орищенко, не називаючи імені військового, написав у своєму телеграм-каналі, що це може статися вже сьогодні.

Про можливу відставку Гладкова раніше повідомляли Ведомости із посиланням на три джерела, близькі до адміністрації президента РФ. За їхньою інформацією, відставка може відбутися навесні, тоді як планові вибори губернатора заплановані на вересень. Серед причин називають стан здоров’я посадовця та невдоволення мешканців через погіршення якості життя.

Олександр Шуваєв народився у Новому Осколі під Бєлгородом. Під час війни проти України він командував 1-ю окремою гвардійською мотострілецькою бригадою, сформованою на базі збройних формувань так званої «ДНР». Також він пройшов програму «Время героев», спрямовану на підготовку учасників війни до роботи на керівних посадах.