У Сумах на залізничному вокзалі на пасажирський потяг впали уламки БпЛА

10 червня у Сумах під час атаки російських БпЛА уламки збитого дрона впали на пасажирський поїзд №143 “Суми — Рахів”, унаслідок чого спалахнула пожежа.

Про це повідомили в “Укрзалізниці”.

За наявною інформацією, “шахед” був збитий над будівлею вокзалу, після чого його уламки впали на пасажирський поїзд №143 Суми — Рахів.

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У результаті сталося загоряння даху останнього вагона.

“Пасажири та поїзна бригада не постраждали, оскільки знаходилися в укритті”, – йдеться в повідомленні.

Наразі поїзд продовжив рух із затримкою близько п’яти годин.