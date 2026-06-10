        Події

        У Сумах на залізничному вокзалі на пасажирський потяг впали уламки БпЛА

        Галина Шподарева
        10 Червня 2026 18:30
        читать на русском →
        Місце падіння уламків БпЛА у Сумах / Фото: "Укрзалізниця"
        Місце падіння уламків БпЛА у Сумах / Фото: "Укрзалізниця"

        10 червня у Сумах під час атаки російських БпЛА уламки збитого дрона впали на пасажирський поїзд №143 “Суми — Рахів”, унаслідок чого спалахнула пожежа.

        Про це повідомили в “Укрзалізниці”.

        За наявною інформацією, “шахед” був збитий над будівлею вокзалу, після чого його уламки впали на пасажирський поїзд №143 Суми — Рахів.

        Реклама
        Реклама

        У результаті сталося загоряння даху останнього вагона.

        “Пасажири та поїзна бригада не постраждали, оскільки знаходилися в укритті”, – йдеться в повідомленні.

        Наразі поїзд продовжив рух із затримкою близько п’яти годин.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov