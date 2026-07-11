Польща встановить у Варшаві новий пам’ятник жертвам подій на Волині

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про створення у Варшаві нового меморіалу цивільним жертвам Волинської трагедії. Про це повідомляє AFP.

За словами Туска, у польській столиці зведуть “Стіну пам’яті” з вічним вогнем та іменами всіх знайдених та ідентифікованих жертв.

“Республіка не забуде жодного з них”, — заявив польський прем’єр.

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Водночас Туск наголосив, що пам’ять і правда мають допомогти Польщі та Україні побудувати краще майбутнє без ненависті та зневаги.

Він зазначив, що примирення в Європі після Другої світової війни стало можливим завдяки визнанню правди та готовності називати речі своїми іменами.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час пам’ятної церемонії в Олиці на Волині заявив, що Варшава та Київ мають рухатися вперед разом.

“Дружба означає говорити одне одному правду, навіть складну”, — сказав він, додавши, що прибув не для того, щоб відкривати старі рани, а щоб їх загоювати.

У Варшаві посол України в Польщі Василь Боднар поклав вінок у пам’ять про всіх польських та українських жертв Другої світової війни.

Він закликав до примирення між двома країнами, наголосивши, що воно необхідне для спільного протистояння російській загрозі.

Пам’ятні заходи також відбулися у польському місті Холм. Мер міста Якуб Банашек підкреслив, що вшанування жертв не спрямоване проти сучасної України чи її громадян і не має на меті провокувати ворожнечу.