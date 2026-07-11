Командира 155-ї бригади Станіслава Лучанова оголосили в розшук

Командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після затримання військовослужбовців підрозділу за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області. Про це hromadske повідомили два джерела в Силах оборони та одне джерело у правоохоронних органах.

За даними видання, у ніч проти 28 червня семеро людей увірвалися на подвір’я двох братів на Київщині та вивезли їх у невідомому напрямку.

Родичі чоловіків повідомили, що їхнє місцеперебування досі невідоме.

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Джерело у правоохоронних органах заявило, що поліція затримала дев’ятьох військовослужбовців 155-ї бригади за підозрою у викраденні людей. Серед затриманих — командир батальйону.

У поліції Київської області відмовилися коментувати розслідування.

Станіслав Лучанов очолив 155-ту окрему механізовану бригаду в лютому 2026 року. До цього він обіймав посаду начальника штабу 425-го полку “Скеля”.

У травні в соцмережах поширили відео, на якому військовослужбовець 155-ї бригади бив іншого бійця, який сидів на землі зі зв’язаними за спиною руками.

Лучанов тоді заперечив свою причетність до інциденту та заявив, що засуджує побиття.