Кейн проти Голанда: Англія та Норвегія поборються за півфінал чемпіонату світу

У суботу на чемпіонаті світу відбудуться два заключні матчі чвертьфіналу. Збірна Англії зіграє з Норвегією у Маямі, а чинний чемпіон Аргентина зустрінеться зі Швейцарією в Канзас-Сіті, повідомляє AFP.

Переможець матчу Англія — Норвегія у півфіналі зіграє з найсильнішою командою пари Аргентина — Швейцарія.

Головною інтригою першої зустрічі стане протистояння нападників Гаррі Кейна та Ерлінга Голанда. Капітан збірної Англії забив на турнірі шість м’ячів, а норвезький форвард відзначився сім разів.

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В 1/8 фіналу Англія з рахунком 3:2 перемогла Мексику, попри вилучення одного з футболістів. Кейн знову став одним із головних героїв команди.

Норвегія вперше у своїй історії дісталася цієї стадії чемпіонату світу. Під час турніру команда, зокрема, вибила Бразилію.

Кейн назвав Голанда “звіром”, однак зазначив, що вони мають різний стиль гри. За словами англійського нападника, він частіше бере участь у комбінаціях, хоча також може діяти як класична “дев’ятка”.

Перед матчем до тренувань збірної Англії повернулися Деклан Райс, Марк Гехі та Ріс Джеймс, які мали проблеми зі здоров’ям. Головний тренер Томас Тухель назвав їхнє повернення “найкращою новиною”.

Матч на Hard Rock Stadium у Маямі відбудеться за температури, яка, за прогнозами, може перевищити 40 градусів.

В іншому чвертьфіналі Аргентина зіграє зі Швейцарією. Після впевненого старту турніру аргентинці зазнали труднощів у плей-оф, де їх змусили серйозно попрацювати дебютант чемпіонатів світу Кабо-Верде та Єгипет.

Лідером збірної Аргентини залишається Ліонель Мессі, якому під час групового етапу виповнилося 39 років. Він забив 21 гол на шести чемпіонатах світу, встановивши новий рекорд.

Мессі не реалізував на турнірі два пенальті, однак головний тренер Ліонель Скалоні заявив, що не має наміру змінювати штатного виконавця одинадцятиметрових.

Швейцарія розраховує на організовану гру та досвід футболістів, серед яких півзахисник Граніт Джака. Скалоні назвав суперника сильним і досвідченим.

Раніше Іспанія перемогла Бельгію з рахунком 2:1 і вийшла до півфіналу, де у вівторок зустрінеться з Францією. Вирішальний м’яч на 88-й хвилині забив Мікель Меріно після помилки воротаря Сенне Ламменса.