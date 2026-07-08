        Спорт

        Аргентина врятувалася з 0:2, а Швейцарія виграла серію пенальті: визначилися всі чвертьфіналісти ЧС-2026

        Сергій Бордовський
        8 Липня 2026 10:23
        читать на русском →
        Гравці збірної Аргентини Хуліан Альварес і Ліонель Мессі / Фото: REUTERS/Carlos Barria
        Гравці збірної Аргентини Хуліан Альварес і Ліонель Мессі / Фото: REUTERS/Carlos Barria

        На чемпіонаті світу-2026 з футболу завершилися матчі 1/8 фіналу. Останніми до чвертьфіналу пробилися Аргентина та Швейцарія, повідомляє Суспільне Спорт.

        Аргентина у драматичному матчі перемогла Єгипет із рахунком 3:2, хоча по ходу зустрічі поступалася 0:2.

        Єгиптяни відкрили рахунок на 15-й хвилині після атаки правим флангом: Марван Аттія навісив у штрафний майданчик, а Яссер Ібрагім головою переправив мʼяч у ворота.

        Реклама
        Реклама

        На 21-й хвилині Аргентина отримала шанс швидко зрівняти рахунок із пенальті, але Ліонель Мессі не реалізував удар — воротар Мостафа Шобеїр відбив мʼяч.

        У другому таймі Єгипет подвоїв перевагу. На 67-й хвилині Мохамед Салах розігнав атаку, Хайссем Хассан навісив у штрафний майданчик, а Мостафа Зіко зробив рахунок 2:0.

        Аргентина повернулася у гру на 79-й хвилині, коли після подачі Мессі захисник Крістіан Ромеро виграв боротьбу у штрафному майданчику та забив перший мʼяч своєї команди.

        На 83-й хвилині Мессі вже сам зрівняв рахунок після передачі Гонсало Монтьєля. А у компенсований час Лаутаро Мартінес віддав пас на Енцо Фернандеса, який забив переможний гол — 3:2.

        Останнього учасника чвертьфіналу визначали Швейцарія та Колумбія. Основний і додатковий час завершилися без голів — 0:0.

        У серії пенальті точнішою була Швейцарія — 4:3. Швейцарці вчетверте в історії вийшли до чвертьфіналу чемпіонату світу і вперше за 72 роки. Востаннє на цій стадії вони грали на домашньому ЧС-1954.

        Таким чином стали відомі всі пари чвертьфіналу ЧС-2026. Перший матч цієї стадії відбудеться у четвер, 9 липня: Франція зіграє з Марокко.

        Розклад чвертьфіналів ЧС-2026:

        • 9 липня, 23:00 — Франція — Марокко;
        • 10 липня, 22:00 — Іспанія — Бельгія;
        • 12 липня, 00:00 — Норвегія — Англія;
        • 12 липня, 04:00 — Аргентина — Швейцарія.

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov