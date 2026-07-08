21 судно за 72 години: “Птахи Мадяра” уразили танкери тіньового флоту РФ

Підрозділи Сил безпілотних систем у ніч проти 8 липня уразили ще 9 танкерів російського тіньового флоту в Азовському морі. Про це повідомив командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді.

За його словами, загалом протягом 72 годин було уражено 21 судно: 19 танкерів тіньового флоту РФ, один суховантаж і один пором у Керчі.

Бровді повідомив, що по цілях працювали пілоти “Кайрос” 414-ї окремої бригади СБС “Птахи Мадяра”, 413-го окремого полку СБС “Рейд” та 1-го окремого центру СБС.

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Крім того, протягом ночі в оперативній глибині окупантів у Криму та південній частині тимчасово окупованих територій підрозділи СБС уразили 53 військові цілі.

Окремо Бровді заявив про продовження операції, яку він називає “Кримський рубильник off”. За його словами, протягом ночі було уражено ще 6 електропідстанцій.

Загалом, за даними командувача СБС, у період з 1 по 8 липня було уражено 50 енерговузлів у Криму та на південних окупованих територіях.

Бровді зазначив, що всі цілі уражалися за координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем.

Докладний звіт щодо інших уражених обʼєктів командувач СБС пообіцяв надати згодом.