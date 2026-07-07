“Номер 9 та 10 за добу”: СБС заявили про ураження ще двох танкерів в Азовському морі

Оператори Сил безпілотних систем уразили ще два танкери тіньового флоту РФ в Азовському морі. За даними підрозділу, це дев’ятий і десятий танкери за поточну добу.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.

“Щойно Птахи СБС прикурили в Азовському морі ще два танкери. Номер 9 та 10 за поточну добу танкерів, всього 12 суден”, — заявили військові.

Реклама

Реклама

Також протягом 1–7 липня “Птахами СБС” було уражено 44 енерговузли Криму та південної частини тимчасово окупованих територій.

У списку об’єктів за 7 липня вказані:

електропідстанція ПС 35/10 кВ “Чкалове” у населеному пункті Чкалове в Криму;

електропідстанція ПС 330 кВ “Західно-Кримська” у Кар’єрному;

електропідстанція ПС 110 кВ “Саки” у Саках;

електропідстанція ПС 220 кВ “Комиш-Бурун” у Керчі;

електропідстанція ПС 110 кВ “Митяєве” у Митяєвому;

газова компресорна станція “Тасуново” у Тасуновому.

Окремо військові повідомили, що восьмим судном, ураженим уночі в Азовському морі під час морського бою пілотами “Кайрос” 414-ї бригади “Птахи Мадяра”, є MS IVAN CHEREMISINOV.

Звіти щодо ще двох нових уражених танкерів мають бути оприлюднені завтра.