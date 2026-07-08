ППО не збила жодної балістичної ракети під час нічної атаки РФ

У ніч проти 8 липня Росія атакувала Україну балістичними ракетами, протирадіолокаційними ракетами та ударними безпілотниками. Українській ППО вдалося збити або подавити лише дрони — жодна з пʼяти балістичних ракет Іскандер-М/С-400 не була перехоплена, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, з 18:00 7 липня російські війська застосували дві протирадіолокаційні ракети Х-31П з акваторії Чорного моря, пʼять балістичних ракет Іскандер-М/С-400, а також 169 ударних БпЛА типу Shahed, зокрема реактивних, Гербера, Італмас і дронів-імітаторів типу “Пародія”.

Балістичні ракети запускали з тимчасово окупованого Криму та Брянської області РФ. Безпілотники летіли з напрямків Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська, Міллерового, тимчасово окупованого Донецька, Гвардійського та Чауди в Криму.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 139 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас Повітряні сили зафіксували влучання всіх пʼяти балістичних ракет Іскандер-М/С-400 на чотирьох локаціях. Також підтверджено влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях і падіння уламків збитих цілей ще на семи.

Дві протирадіолокаційні ракети Х-31П, за даними військових, не досягли своїх цілей.

Нічна атака знову показала критичну проблему з перехопленням російської балістики. Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україні бракує антибалістичних ракет, зокрема перехоплювачів до систем Patriot, через що Росія нарощує удари балістичними ракетами по українських містах.

У Повітряних силах наголосили, що атака станом на ранок ще тривала — у повітряному просторі залишалися кілька ворожих БпЛА.