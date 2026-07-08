Росія вночі атакувала Київ балістикою: двоє постраждалих, у двох районах сталися пожежі

У ніч проти 8 липня Росія атакувала Київ балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Унаслідок атаки постраждали двоє людей, в одному з районів столиці потерпілого госпіталізували, повідомили ДСНС, начальник КМВА Тимур Ткаченко та мер Києва Віталій Кличко.

Нічний удар по Києву: у Святошинському та Деснянському районах спалахнули пожежі / Фото: ДСНС

Повітряна тривога у столиці тривала на тлі загрози балістики та наближення ворожих ударних БпЛА. Ткаченко закликав киян залишатися в укриттях до відбою.

За даними ДСНС, після ракетного удару пожежі сталися у Святошинському та Деснянському районах Києва.

Реклама

Реклама

У Святошинському районі зайнялися адміністративна будівля та складські приміщення. Там постраждали двоє людей, одного з них медики госпіталізували.

За іншою адресою у цьому ж районі горів гаражний кооператив. Пожежу ліквідували. Також внаслідок обстрілу пошкоджені адміністративна будівля та трамваї.

У Деснянському районі, за даними рятувальників, виникла пожежа складських приміщень.

Кличко раніше повідомляв, що у Деснянському районі пожежа сталася внаслідок влучання ракети, а у Святошинському районі загорілася нежитлова будівля.

На інших локаціях пожежі локалізовано. На місцях працюють рятувальники та всі відповідні служби.

Інформація про наслідки атаки, жертв і постраждалих уточнюється.