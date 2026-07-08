        Події

        Росія вночі атакувала Київ балістикою: двоє постраждалих, у двох районах сталися пожежі

        Сергій Бордовський
        8 Липня 2026 07:20
        читать на русском →

        У ніч проти 8 липня Росія атакувала Київ балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Унаслідок атаки постраждали двоє людей, в одному з районів столиці потерпілого госпіталізували, повідомили ДСНС, начальник КМВА Тимур Ткаченко та мер Києва Віталій Кличко.

        Нічний удар по Києву: у Святошинському та Деснянському районах спалахнули пожежі / Фото: ДСНС

        Повітряна тривога у столиці тривала на тлі загрози балістики та наближення ворожих ударних БпЛА. Ткаченко закликав киян залишатися в укриттях до відбою.

        За даними ДСНС, після ракетного удару пожежі сталися у Святошинському та Деснянському районах Києва.

        Реклама
        Реклама

        У Святошинському районі зайнялися адміністративна будівля та складські приміщення. Там постраждали двоє людей, одного з них медики госпіталізували.

        За іншою адресою у цьому ж районі горів гаражний кооператив. Пожежу ліквідували. Також внаслідок обстрілу пошкоджені адміністративна будівля та трамваї.

        У Деснянському районі, за даними рятувальників, виникла пожежа складських приміщень.

        Кличко раніше повідомляв, що у Деснянському районі пожежа сталася внаслідок влучання ракети, а у Святошинському районі загорілася нежитлова будівля.

        На інших локаціях пожежі локалізовано. На місцях працюють рятувальники та всі відповідні служби.

        Інформація про наслідки атаки, жертв і постраждалих уточнюється.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov