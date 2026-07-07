Україна та Естонія уклали Drone Deal: це вже сьома така угода з партнерами

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал підписали в Анкарі угоду про оборонне співробітництво у форматі Drone Deal. Це вже сьома Drone Deal, яку Україна уклала з партнерами.

Про це повідомили в Офісі президента.

Зеленський подякував Естонії за постійну підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення.

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“Ця угода — це не лише шлях до швидшої співпраці між нашими країнами. Це крок і сигнал довіри, адже ми укладаємо таку угоду з дуже близьким другом, і це має величезне значення. Звісно, ми також завжди вдячні за вашу сильну підтримку — військову та гуманітарну, — а також за ваші кроки, спрямовані на постійну підтримку України на нашому шляху до ЄС і НАТО”, — наголосив Зеленський.

Прем’єр-міністр Естонії зазначив, що Drone Deal є важливим документом, який посилює партнерство між країнами.

“Співпраця на такому промисловому рівні для нас дуже важлива, адже ви найкращі в цій сфері, і ми прагнемо співпрацювати”, — зазначив він.

Drone Deal передбачає розвиток оборонно-промислового комплексу, технологічне співробітництво, обмін досвідом і розвідданими. Україна та Естонія розвиватимуть спільне військове виробництво й запустять нове виробництво на території обох країн. Зокрема, йдеться про виготовлення засобів ППО, дронів, сенсорних систем і систем раннього попередження, боєприпасів, систем управління боєм та морських спроможностей.

Під час зустрічі Зеленський також поінформував про дипломатичну роботу з партнерами. Лідери обговорили підтримку України на шляху до Євросоюзу, зокрема відкриття решти п’яти переговорних кластерів. Як зазначили в Офісі президента, позиція Естонії полягає в тому, що Україна має бути повноправним членом ЄС. За словами Крістена Міхала, немає жодних сутнісних причин для блокування кластерів, бо Україна зробила все необхідне для їх відкриття.