Українські морські дрони Magura випробували на навчаннях США у Філіппінах

США вперше випробували в Індо-Тихоокеанському регіоні українські морські дрони Magura, які вже довели ефективність у війні проти російського Чорноморського флоту. Про це пише Bloomberg.

За даними агентства, під час нещодавніх навчань у Філіппінах американські спецпризначенці спрямували морські безпілотники до списаного корабля-мішені. Після підриву судно затонуло.

Bloomberg зазначає, що це було перше випробування безекіпажних надводних апаратів класу Magura в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Дрони Magura розроблені в Україні й використовувалися проти російського флоту в Чорному морі. За словами українського керівника компанії Uforce Олега Рогинського, яка виробляє Magura, під час війни ці апарати потопили близько десяти російських військових кораблів.

У Bloomberg наголошують, що інтерес до морських дронів зростає на тлі війн в Україні та на Близькому Сході, які показали ефективність відносно дешевих безпілотних систем.

Для Індо-Тихоокеанського регіону такі апарати мають особливе значення через величезні морські простори та можливе протистояння навколо Тайваню.

Колишній командир підводного човна ВМС США Томас Шугарт заявив Bloomberg, що такі системи можуть допомогти стримувати Китай і обмежувати його можливості використовувати моря навколо Тайваню та Першого острівного ланцюга.

Морські дрони можуть працювати в зонах високого ризику, збирати розвіддані, встановлювати міни, атакувати цілі та дозволяти флотам не вводити дорогі кораблі й екіпажі в зону ураження.

Bloomberg пише, що Magura та подібні системи коштують значно дешевше за сучасні торпеди, але дають країнам із меншими бюджетами можливість завдавати відчутних втрат сильнішому противнику.

США, Тайвань, Японія, Австралія та інші країни вже нарощують інтерес до надводних і підводних безпілотних систем. У ВМС США очікують, що до 2030 року в Індо-Тихоокеанському регіоні можуть діяти тисячі малих морських дронів.

Найактивніше в регіоні, за даними агентства, у такі системи інвестує Китай. Пекін уже демонстрував великі підводні безпілотники, надводні дрони та випробовував рій безекіпажних катерів біля узбережжя провінції Гуандун.

Олег Рогинський заявив Bloomberg, що інтерес до Magura в Індо-Тихоокеанському регіоні високий. За його словами, Uforce веде переговори з країнами регіону та розглядає створення щонайменше двох виробничих майданчиків там.

“Бойове підтвердження — абсолютно ключове для всього, що рухається вперед у цій сфері”, — сказав він.