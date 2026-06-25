        Події

        Французькі ВМС зупинили біля Сицилії нафтовий танкер Deliver із “тіньового флоту” РФ

        Сергій Бордовський
        25 Червня 2026 14:03
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        Французькі Військово-морські сили у вівторок зупинили нафтовий танкер Deliver, який проходив біля берегів Сицилії з порушенням морського права. Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

        За його словами, ця операція стала новою дією проти російського “тіньового флоту” та була проведена за кілька днів після схожої операції Великої Британії.

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        Макрон заявив, що такі дії демонструють рішучість європейців у боротьбі з обходом санкцій.

        “Ми не дозволимо тіньовому флоту обходити санкції та фінансувати російські військові зусилля”, — наголосив президент Франції.

        Він підкреслив, що Європа налаштована продовжувати тиск на Росію.

        За словами Макрона, європейські країни докладатимуть усіх необхідних зусиль, щоб збільшити ціну війни для Росії та наблизити “міцний і тривалий мир” в Україні.


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