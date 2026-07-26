        Спорт

        Усик назвав Джошуа наступним абсолютним чемпіоном після драматичної перемоги

        Сергій Бордовський
        26 Липня 2026 16:20
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        Усик спрогнозував нокаут Ф’юрі після перемоги Джошуа / Фото: Ring Magazine/Facebook
        Усик спрогнозував нокаут Ф’юрі після перемоги Джошуа / Фото: Ring Magazine/Facebook

        Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик назвав Ентоні Джошуа майбутнім абсолютним чемпіоном після його перемоги над Крістіаном Пренгою. Британець двічі опинився в нокдауні у першому раунді, але зумів переламати бій і нокаутував суперника у другому.

        Про це повідомляє Суспільне Спорт.

        Усик спостерігав за поєдинком із рингсайду. Після дострокової перемоги Джошуа українець емоційно зітхнув із полегшенням, а потім піднявся на ринг і привітав британського боксера.

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        «Ентоні Джошуа — наступний абсолютний чемпіон. Перший раунд? Це бокс. Пропустив аперкот — це нокдаун. Ей-Джей підвівся та переміг», — сказав Усик у коментарі taklSPORT.

        Українець також висловився про майбутній бій Джошуа з Тайсоном Ф’юрі.

        «Тепер він казатиме: “Слабке підборіддя, бла-бла”. Забирайся, жадібне пузо. Ей-Джей переможе. Нокаутує його», — додав Усик.

        Джошуа повернувся після тривалої паузи

        Поєдинок із Пренгою став для Джошуа першим після грудневої автомобільної аварії в Нігерії, у якій загинули двоє його близьких друзів.

        Перемога наблизила британця до довгоочікуваного бою проти Тайсона Ф’юрі, контракт на який сторони підписали раніше.

        Джошуа вже вдруге поспіль готувався до поєдинку в тренувальному таборі Усика. На початку року він також відвідав Україну разом з українським чемпіоном, побував у Київській області та зустрівся з військовими.


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