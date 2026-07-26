Усик назвав Джошуа наступним абсолютним чемпіоном після драматичної перемоги

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик назвав Ентоні Джошуа майбутнім абсолютним чемпіоном після його перемоги над Крістіаном Пренгою. Британець двічі опинився в нокдауні у першому раунді, але зумів переламати бій і нокаутував суперника у другому.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Усик спостерігав за поєдинком із рингсайду. Після дострокової перемоги Джошуа українець емоційно зітхнув із полегшенням, а потім піднявся на ринг і привітав британського боксера.

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«Ентоні Джошуа — наступний абсолютний чемпіон. Перший раунд? Це бокс. Пропустив аперкот — це нокдаун. Ей-Джей підвівся та переміг», — сказав Усик у коментарі taklSPORT.

Українець також висловився про майбутній бій Джошуа з Тайсоном Ф’юрі.

«Тепер він казатиме: “Слабке підборіддя, бла-бла”. Забирайся, жадібне пузо. Ей-Джей переможе. Нокаутує його», — додав Усик.

Джошуа повернувся після тривалої паузи

Поєдинок із Пренгою став для Джошуа першим після грудневої автомобільної аварії в Нігерії, у якій загинули двоє його близьких друзів.

Перемога наблизила британця до довгоочікуваного бою проти Тайсона Ф’юрі, контракт на який сторони підписали раніше.

Джошуа вже вдруге поспіль готувався до поєдинку в тренувальному таборі Усика. На початку року він також відвідав Україну разом з українським чемпіоном, побував у Київській області та зустрівся з військовими.