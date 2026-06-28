Команда Усика розкрила плани на фінал кар’єри українського чемпіона

Український боксер Олександр Усик планує провести фінальні поєдинки професійної кар’єри у Сполучених Штатах. У його команді заявили, що саме там чемпіон хоче “написати останній розділ” своєї боксерської спадщини.

Про це спортивний директор команди Усика Сергій Лапін заявив у коментарі ESPN.

За словами Лапіна, рішення щодо подальших кроків українського чемпіона ухвалювали з урахуванням майбутнього надважкої ваги та завершального етапу кар’єри Усика.

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“Як спортивний директор Усика, можу сказати, що це рішення було ухвалене з огляду на майбутнє надважкої ваги. Мета Олександра завжди полягала в тому, щоб завершити свою легендарну кар’єру останніми боями у Сполучених Штатах, де він хоче написати останній розділ своєї боксерської спадщини”, — сказав Лапін.

Ця заява пролунала на тлі інформації про те, що Усик звільняє частину чемпіонських титулів перед своїм “останнім танцем”. При цьому йдеться не про негайне завершення кар’єри, а про підготовку до фінальної серії поєдинків.

Олександр Усик залишається одним із найуспішніших боксерів сучасності. Українець став абсолютним чемпіоном світу у крузервейті, а згодом піднявся у надважку вагу, де також зібрав головні чемпіонські пояси.

Офіційно наступного суперника Усика ще не оголошено. У боксерських медіа серед можливих варіантів для фінального етапу кар’єри українця називають гучні поєдинки у США, які можуть стати завершальними в його професійному шляху.