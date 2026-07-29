Дрони СБУ атакували один із найбільших НПЗ Росії за 1500 км від України

29 липня Служба безпеки України уразила інфраструктуру одного з найбільших нафтопереробних заводів Росії — “Лукойл-Пермнафтооргсинтез”. Після атаки безпілотників на підприємстві виникла пожежа — горить установка первинної переробки нафти.

Про це повідомили в СБУ.

Удар по НПЗ у Пермі також прокоментував президент України Володимир Зеленський, назвавши цю та інші атаки продовженням “далекобійних санкцій”.

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“Росія має відчути, що кожен день цієї війни матиме для неї тільки більшу ціну. Потрібно послаблювати агресора й продовжувати тиснути, щоб наблизити завершення цієї війни”, — наголосив він.

“Лукойл-Пермнафтооргсинтез” є одним із найбільших нафтопереробних заводів РФ. Потужність підприємства становить майже 13 млн тонн на рік.

Завод забезпечує пальним як цивільний сектор, так і потреби російської армії. Після влучання безпілотників на території НПЗ спалахнула пожежа.

За попередніми даними, вогонь охопив установку первинної переробки нафти — один із ключових технологічних об’єктів підприємства. В СБУ наголосили, що ураження таких НПЗ має стратегічне значення, оскільки вони виробляють пальне для військової техніки, авіації та логістики окупаційної армії.