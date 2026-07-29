Зеленський у Вашингтоні вшанував пам’ять сенатора Ліндсі Грема

29 липня Володимир Зеленський у Вашингтоні віддав шану покійному американському сенатору Ліндсі Грему. Президент України заявив, що найкращим способом ушанувати пам’ять Грема буде досягти того, за що сенатор боровся, зокрема не дозволити Росії затягувати війну.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Президент зазначив, що востаннє зустрічався з Гремом зовсім недавно. За його словами, символічно, що останньою закордонною поїздкою сенатора став візит до Києва.

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“Ми говорили про важливі речі — подальшу підтримку України та посилення тиску на Росію. Зараз ми бачимо, як ці зусилля стають реальністю. І я вважаю, що найкращий спосіб ушанувати його пам’ять — це досягти того, за що він боровся, зокрема щодо України”, — зазначив Зеленський.

Глава держави закликав підтримати прагнення, за які виступав Грем, і не дозволити Росії затягувати війну проти України. Він висловив переконання, що Сполучені Штати та президент Дональд Трамп мають усі необхідні для цього інструменти.