Топ засобів Elgon для безпечного освітлення: Від м’якого тонування до екстремального блонду

Ідеальний блонд — це не лише красивий світлий відтінок, а й збережене, живе та блискуче волосся. Головна таємниця успішного освітлення полягає у правильному виборі професійного засобу для знебарвлення. Італійський бренд Elgon створив широку лінійку освітлюючих продуктів, розроблених під різні типи волосся, техніки та завдання — від делікатного підняття тону до виходу з темного кольору.

Розберемося, як працюють професійні освітлювачі Elgon та як обрати ідеальний продукт для вашої мети.

Секрет ідеального блонду: чому важлива правильна база?

Процес освітлення полягает у розщепленні натурального або штучного пігменту всередині волосини. Якщо використати занадто агресивний або невідповідний засіб, є ризик отримати ламке, пористе волосся з небажаним «курчачим» жовтим або помаранчевим відтінком.

Професійні косметичні продукти для волосся Elgon містять доглядові комплекси, які захищають дисульфідні зв’язки у структурі пасом та нейтралізують небажані фони освітлення безпосередньо під час процедури.

Формати освітлюючих засобів Elgon: В чому різниця між пудрою, кремом та пастою?

Щоб досягти бажаного результату, важливо розуміти відмінності між консистенціями освітлювачів:

Осветлюючі пудри та порошки: Володіють високою силою освітлення (до 7–9 тонів). Завдяки спеціальній формулі Free-Dust вони не порошать при змішуванні, забезпечують максимально рівномірний результат і підходять як для відкритих, так і для закритих технік (із використанням фольги).

Освітлюючі креми та пасти: Делікатніші за дією формули, збагачені оліями та кондиціонуючими речовинами. Вони не висихають на волоссі під час витримки, забезпечують м’який вплив та ідеально підходять для роботи з прикорневою зоною та чутливою шкірою голови.

ТОП засобів Elgon для безпечного знебарвлення волосся

1. Освітлююча пудра Elgon Blu Bleach (Серія De-Color)

Класика професійного знебарвлення. Безпилова пудра з блакитно-фіолетовими синіми пігментами, які відразу нейтралізують небажаний жовтий підтон.

Для чого: Освітлення до 7 тонів, техніка «тотальний блонд», робота з фольгою.

Переваги: Не набухає під час нанесення, підтримує оптимальний рівень зволоження волосся, залишаючи його еластичним.

2. Освітлюючий крем Elgon De-Color Cream

М’яка альтернатива пудрам на масляній основі. М’яко діє на кутикулу і дозволяє повністю контролювати процес освітлення.

Для чого: Освітлення прикорневої зони, жорсткого чи раніше пошкодженого волосся, створення м’яких відблисків.

Переваги: Містить бджолиний віск та доглядові олії, які захищають шкіру голови від подразнень та запобігають пересушуванню пасом.

3. Пудра підвищеної потужності Elgon De-Color Ultra 9 / Super 9

Інноваційний продукт для ситуацій, коли потрібне максимальне освітлення за одну процедуру без шкоди для якості волосся.

Для чого: Экстремальне освітлення до 9 рівнів, вихід із темного чи азіатського типу волосся, виведення стійкого штучного пигменту.

Переваги: Попри високу силу дії, формула підтримує цілісність волосяного волокна завдяки інтегрованій захисній технології.

4. Освітлюючі продукти серії I Biondi / De-Color Speeds

Серія, створена спеціально для складних сучасних технік та швидкої деталізованої роботи.

Для чого: Техніки Airtouch, Шатуш, Балаяж, мелірування та контурінг біля обличчя.

Переваги: Точність нанесення, кремоподібна текстура після змішування з оксидом, яка не розтікається і дозволяє ізолювати окремі пасма.

Підбираємо продукт під вашу задачу: Кратка шпаргалка

Освітлення коренів (до 2–3 тонів): Освітлюючий крем Elgon De-Color Cream + Oxi-Cream 3% или 6%.

Класичне мелірування / Airtouch: Пудра Elgon Blu Bleach + Oxi-Cream 6%.

Вихід з темного кольору: Пудра Elgon Ultra 9 + Oxi-Cream (3%–6% залежно від стану волосся).

Легкі сонячні відблиски на натуральному волоссі: Крем или пудра серії I Biondi на низькому відсотку окисника.

Як правильно обрати оксигент та захистити волосся?

Значення правильного відсотка Oxi-Cream

Успіх процедури на 50% залежить від окисника. Не варто обирати занадто високий відсоток (9% або 12%) у надії прискорити процес — це призводить до агресивного руйнування білка. Краще використати м’який оксигент (1.5%, 3% або 6%) та трохи збільшити час витримки під контролем.

Роль захисту під час освітлення

Для збереження сили та еластичності волосся рекомендовано додавати в освітлюючу суміш захисні сироватки або використовувати серії з Plex-комплексом. Це запечатує структуру волосся безпосередньо під час реакції.

Вибирайте найкраще для бездоганного блонду

Ідеальний блонд — це результат грамотного вибору засобів та дбайливого ставлення до волосся. Продукція Elgon поєднує в собі італійську якість, безпеку та професійну ефективність.

Зібрати свій ідеальний набір для освітлення можна в каталозі Elgon. Обирайте професійний догляд, щоб ваше волосся завжди залишалося здоровим, шовковистим та сяючим!