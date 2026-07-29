Росіяни вночі атакували АЗС на Сумщині, спалахнули пожежі

У Сенаті США зробили перший крок до масштабних санкцій проти Росії: деталі

Унаслідок атак пошкоджено приватні будинки, об’єкти цивільної інфраструктури, автозаправні станції, господарські споруди та ферму. Також через обстріл горіло поле пшениці.

За даними Нацполіції, протягом доби окупанти обстріляли 24 населені пункти Сумської області. Для ударів окупанти застосовували керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети.

Про це повідомили в ДСНС України .

Уночі 29 липня російські війська завдали ударів по автозаправних станціях у Сумській та Степанівській громадах. На місці ударів спалахнули пожежі.