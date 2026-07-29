Росіяни вночі атакували АЗС на Сумщині, спалахнули пожежі

Уночі 29 липня російські війська завдали ударів по автозаправних станціях у Сумській та Степанівській громадах. На місці ударів спалахнули пожежі.
Про це повідомили в ДСНС України.
Рятувальники ліквідували всі осередки горіння, попередньо, постраждалих немає.
За даними Нацполіції, протягом доби окупанти обстріляли 24 населені пункти Сумської області. Для ударів окупанти застосовували керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети.
У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу поранення дістала 62-річна жінка.
Унаслідок атак пошкоджено приватні будинки, об’єкти цивільної інфраструктури, автозаправні станції, господарські споруди та ферму. Також через обстріл горіло поле пшениці.