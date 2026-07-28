Україна не атакує цивільні судна: Сибіга провів переговори з главою МЗС Ірану

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з іранським колегою Аббасом Аракчі після заяв Тегерана про пошкодження цивільного судна та загибель громадянина Ірану. Український дипломат наголосив, що дії Києва спрямовані виключно на захист від російської агресії, та закликав Іран утриматися від ескалації.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

За словами Сибіги, метою прямої розмови було уникнення непотрібного загострення між Україною та Іраном.

Реклама

Реклама

«Дипломатія — це пряма розмова, навіть коли вона складна», — зазначив міністр.

Під час переговорів Сибіга повторив, що Україна не ставить за мету завдавати ударів по цивільних суднах або людях.

Це, за його словами, стосується і заяв Ірану про загибель свого громадянина та пошкодження цивільного корабля під час одного з останніх інцидентів.

«Наша мета — протидія російській агресії, яка і є першопричиною всіх похідних інцидентів, і саме Росія несе повну відповідальність за всі провокації та жертви», — заявив очільник українського МЗС.

Сибіга також закликав Тегеран припинити будь-яку підтримку російської війни проти України. Він наголосив, що ця війна є незаконною та має завершитися.

Що відомо про інцидент із іранським судном

Розмова відбулася на тлі різкого загострення між Києвом і Тегераном після повідомлень про атаку на іранське торговельне судно в Каспійському морі.

Іранська сторона заявила, що внаслідок інциденту загинув один моряк, ще одна людина зазнала поранень. Тегеран звинуватив Україну в ударі по цивільному кораблю та попередив, що подія нібито «не може залишитися без відповіді».

Українська сторона стверджувала, що судно було пов’язане з перевезенням військових вантажів між Іраном і Росією. Водночас незалежного підтвердження характеру вантажу та всіх обставин атаки наразі немає.

Відносини України та Ірану погіршилися через “Шахеди”

Напруженість між Києвом і Тегераном триває з 2022 року, коли Росія почала масово застосовувати проти України ударні безпілотники іранської розробки Shahed.

Україна звинувачувала Іран у постачанні Росії дронів і технологій для їхнього виробництва. Згодом Москва розгорнула серійний випуск модифікованих безпілотників іранської конструкції на підприємстві в Татарстані.

Через військову співпрацю Тегерана з Москвою Україна у 2022 році знизила рівень дипломатичних відносин з Іраном. Київ також запроваджував санкції проти іранських фізичних та юридичних осіб, яких пов’язував із підтримкою російського військово-промислового комплексу.

Київ закликав не розширювати конфлікт

У МЗС наголосили, що позиція України залишається незмінною: Європа та Близький Схід мають отримати стабільність, безпеку та мир.

Сибіга закликав іранську сторону утриматися від кроків, які можуть призвести до подальшого розширення конфлікту, та припинити допомогу Росії у війні проти України.