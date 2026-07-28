Кремль запускає “друкарський верстат” для фінансування війни — СЗРУ

Кремль дедалі активніше фінансує війну через приховану емісію грошей, використовуючи державні банки для викупу облігацій федеральної позики. Формально йдеться про звичайні запозичення, однак фактично банківську систему перетворюють на канал створення нових рублів.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

За даними СЗРУ, російський уряд уже не може залучати необхідні кошти на ринку, тому змушує державні банки скуповувати облігації федеральної позики. Ліквідність для таких операцій забезпечує Центробанк РФ.

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Механізм виглядає так: Міністерство фінансів Росії випускає боргові папери, держбанки їх купують, а Центробанк надає їм додаткові ресурси. У результаті державний борг фактично стає інструментом непрямої емісії.

Бюджет отримує гроші, але ціною зростання залежності економіки від друкування рублів та посилення інфляційних ризиків.

Нові випуски облігацій на мільярди доларів

Для залучення коштів російський Мінфін зареєстрував два нові випуски облігацій із плаваючою ставкою.

Перший випуск становить 6,4 млрд доларів із погашенням у 2037 році, другий — 12,8 млрд доларів із погашенням у 2042 році.

Станом на 1 липня російські банки вже тримали державні облігації на 248,1 млрд доларів. Це приблизно 9% активів усього банківського сектору РФ.

Від початку року портфель державних паперів у російських банках зріс ще на 6,5 млрд доларів.

Дефіцит бюджету сягнув майже $77 млрд

Причиною таких дій у СЗРУ називають стрімке зростання дефіциту російського бюджету.

За перше півріччя 2026 року він досяг майже 77 млрд доларів. Головним чинником залишаються витрати на війну.

Додаткові військові видатки можуть перевищити затверджений план ще на 51,3–64,1 млрд доларів. Частину цих коштів Кремль планує залучити через нові запозичення.

Центробанк РФ прогнозує, що за підсумками року дефіцит бюджету може зрости до 105,1 млрд доларів.

Інвестори не хочуть фінансувати російський бюджет

Ринок уже не готовий кредитувати російську владу на запропонованих нею умовах. Через високі ставки та слабкий попит Мінфін РФ не може залучити потрібні суми за прийнятною ціною.

У червні та липні відомство скасувало щонайменше три аукціони з розміщення облігацій. Причиною стали вимоги інвесторів підвищити їхню дохідність.

У СЗРУ наголосили, що примусове залучення коштів державних банків не усуває дефіцит бюджету, а лише приховує його.

Така модель концентрує державні борги у банківській системі, посилює залежність бюджету від Центробанку та збільшує інфляційний тиск. Фактично Кремль дедалі більше фінансує війну за рахунок емісії, а не ринкових коштів.