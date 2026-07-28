Легенда футболу Зінедін Зідан офіційно очолив збірну Франції

Федерація футболу Франції призначила Зінедіна Зідана головним тренером національної збірної за чотирирічним контрактом. Колишній наставник мадридського “Реала” змінив Дідьє Дешама і працюватиме з командою до чемпіонату світу 2030 року.

Про це повідомляє Reuters.

Призначення відбулося через два тижні після завершення 14-річної роботи Дешама зі збірною. Його останнім турніром став чемпіонат світу, на якому Франція посіла четверте місце, а в останньому матчі програла Англії з рахунком 4:6.

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Зідан заявив, що робота зі збірною Франції була єдиною, якої він хотів після відходу з мадридського «Реала». За його словами, саме через це він не погоджувався очолювати клуби.

Очікується, що 54-річний тренер дебютує у виїзному матчі Ліги націй проти Туреччини. Після цього 2 жовтня Франція прийматиме Італію на “Стад де Франс”.

Дешам провів на чолі збірної 185 матчів і здобув 120 перемог. Під його керівництвом Франція виграла чемпіонат світу 2018 року та Лігу націй сезону 2020/21, а також вийшла до фіналів Євро-2016 і чемпіонату світу 2022 року.

Зідан і Дешам разом виступали за збірну Франції, яка у 1998 році виграла домашній чемпіонат світу. Того ж року Зідан здобув “Золотий м’яч”.

За національну команду він провів 108 матчів, забив 31 гол і зробив 29 результативних передач. Зідан став третім представником чемпіонської збірної Франції 1998 року після Лорана Блана і Дешама, який очолив “Ле Бле”.

На клубному рівні Зідан тренував мадридський “Реал”. Під час першого періоду роботи він привів команду до трьох поспіль перемог у Лізі чемпіонів у 2016–2018 роках, а після повернення у 2019 році виграв ще один титул чемпіона Іспанії.