Двох військових полку “Скеля” затримали за катування побратимів

Двом військовослужбовцям штурмового полку “Скеля” повідомили про підозру в катуванні та порушенні статутних правил взаємовідносин. Військові побили двох побратимів і замкнули їх у господарській будівлі.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, подія сталася у травні 2026 року. Підозрюваними є 30-річний водій-електрик та 28-річний санітарний інструктор медичної роти штурмового полку «Скеля».

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Слідство вважає, що вони вирішили покарати двох військовослужбовців, яких достроково виписали з лікувального закладу за порушення режиму. Потерпілим завдали численних ударів по голові, тулубу та кінцівках.

Після побиття військових помістили до непридатної для проживання господарської будівлі та утримували там за зачиненими дверима до наступного ранку.

Один із потерпілих знепритомнів і був терміново госпіталізований із тяжкими травмами голови й тіла. Іншого доправили до лікарні лише наступного ранку, де в нього діагностували черепно-мозкову травму, струс головного мозку та численні тілесні ушкодження.

Підозрюваних затримали, прокурори готують клопотання про тримання їх під вартою без права внесення застави. Їм інкримінують ч. 2 ст. 127 та ч. 3 ст. 406 Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.